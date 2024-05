Ucraina, pressing di Zelensky: "Vuole usare le armi Usa in territorio russo"

15 maggio 2024 a

Il governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky preme per ottenere il permesso di utilizzare le armi ricevute dagli Stati Uniti per attacchi diretti contro obiettivi sul territorio della Russia. Lo riferisce il quotidiano «Politico», che cita funzionari statunitensi anonimi. Kiev avrebbe rinnovato le pressioni in tal senso nel contesto dell’avanzata delle forze armate russe nella regione di Kharkiv. Un gruppo di parlamentari ucraini in visita a Washington questa settimana ha chiesto a membri del Congresso federale Usa di sostenere la loro richiesta, cui per ora l’amministrazione del presidente Joe Biden si oppone. Secondo «Politico», le forze ucraine «hanno osservato per settimane l’accumulo di forze russe» lungo il confine tra i due Paesi senza poterle colpire, prima dell’inizio della recente offensiva russa in direzione di Kharkiv. «Politico» ricorda che gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina armi a lungo raggio a condizione che queste ultime non vengano utilizzate per attacchi contro il territorio della Russia, autorizzandone però l’impiego contro bersagli in Crimea.

«Il problema principale in questo momento è la politica della Casa Bianca di limitare la nostra capacità» di colpire obiettivi militari all’interno della Russia, ha detto David Arakhamia, presidente del partito al governo Servo del Popolo a Washington ieri. Secondo la pubblicazione, gli ucraini stanno cercando di ottenere il sostegno del Congresso degli Stati Uniti per fare pressione sulla Casa Bianca. Ma l’amministrazione del presidente Joe Biden non intende ancora cambiare la sua posizione. «Forniamo assistenza per la difesa, non per operazioni offensive sul territorio della Federazione Russa», ha detto un anonimo funzionario statunitense.