Gaza, gli Usa “offrono” i leader di Hamas per fermare l'operazione a Rafah

Un compromesso per salvare Rafah. L’amministrazione Biden si è offerta di fornire a Israele «informazioni sensibili» su dove si trovino i leader di Hamas se accetta di sospendere la massiccia operazione, tanto temuta per la sorte dei civili palestinesi, nella città più meridionale della Striscia di Gaza. Il Washington Post cita quattro fonti anonime, secondo le quali gli Stati Uniti «stanno offrendo a Israele una preziosa assistenza se si ferma, comprese informazioni sensibili per aiutare l’esercito israeliano a individuare la posizione dei leader di Hamas e trovare i tunnel nascosti del gruppo» islamista. Il riferimento è in particolare a Yahya Sinwar e a Mohammed Deif.

Nel frattempo l’agenzia per la difesa civile di Gaza ha reso noto che due medici sono stati uccisi da un raid aereo israeliano sulla città di Deir al-Balah: «I corpi del dottor Mohammed Nimr Qazat e di suo figlio, il dottor Youssef, sono stati scoperti nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, e sono stati trasferiti all’ospedale dei martiri di al-Aqsa». Altre vittime di un conflitto che dura da mesi.