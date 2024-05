Guerra, la denuncia di Mosca: "Ucraina attacca con armi Nato"

12 maggio 2024 a

L’attacco di Kiev a Belgorod è stato effettuato utilizzando armi della Nato. Lo sostiene la Missione Permanente della Federazione Russa presso l’Osce, a cui Mosca chiede di condannare fermamente l’attacco. Non dovrebbero esserci doppi standard in seno all’Osce per quanto riguarda i crimini di guerra commessi da Kiev, ha dichiarato alla Tass la Missione Permanente della Federazione Russa.

Cinque corpi sono stati recuperati tra le macerie di un edificio colpito da un attacco ucraino nella città di confine russa di Belgorod. Lo fanno sapere le autorità russe. «In totale sono stati tirati fuori dalle macerie cinque corpi», ha detto sui social media il ministero russo per le situazioni di emergenza, dopo aver precedentemente riferito che erano stati ritrovati quattro corpi. Il ministero della Difesa russo ha affermato che un missile ucraino Tochka-U ha colpito un «quartiere residenziale» della città dopo essere stato intercettato dalle difese aeree russe. sarebbero rimaste ferite anche 20 persone. I funzionari di Mosca hanno affermato che le operazioni di salvataggio sono state ripetutamente interrotte a causa degli allarmi di raid aerei. Un video diffuso dal ministero russo per le situazioni di emergenza mostra vigili del fuoco e soccorritori al lavoro su un enorme mucchio di macerie. Il ministero per le situazioni di emergenza ha aggiunto che 12 persone, tra cui due bambini, erano state salvate dalle macerie. Il governatore di Belgorod Viacheslav Gladkov ha pubblicato un video su Telegram che mostra un edificio crollato con un enorme buco al suo interno. Il ministero per le situazioni di emergenza di Mosca ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare, poichè parte del tetto dell’edificio è crollato proprio mentre i soccorritori cercavano i sopravvissuti.