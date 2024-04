Ucraina, notte di fuoco per Kharkiv: raffica di missili russi colpisce l'area

06 aprile 2024 a

a

a

La guerra in Ucraina preoccupa l'Europa e da settimane ormai si discute dell'idea di inviare delle truppe Nato sul campo di battaglia. Proposta, questa, avanzata dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e rifiutata, tra gli altri, dalla premier Giorgia Meloni. Stando alle analisi degli esperti di geopolitica, la primavera e quindi l'aumento delle temperature potrebbero favorire un'avanzata dei soldati del Cremlino. Intanto, il conflitto che si gioca dai cieli continua e non si arresta. Le forze russe hanno lanciato un attacco nella regione di Kharkiv nella notte, uccidendo sei persone e ferendone altre dieci. Lo ha dichiarato il sindaco della città di Kharkiv, Ihor Terekhov, tramite Telegram. Tutto è iniziato intorno a mezzanotte. Almeno nove grattacieli residenziali, tre dormitori, diversi edifici amministrativi, una stazione di servizio, veicoli privati ed edifici di aziende locali sono stati danneggiati o distrutti. Intorno all’1:23 ora locale, il governatore dell’oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha annunciato su Telegram che un missile aveva colpito un negozio in città e che diverse auto vicine avevano preso fuoco. Non sono state segnalate vittime. All’inizio della notte sono state registrate esplosioni nei pressi di un edificio residenziale della zona.

Spuntano "uomini in mimetica e bandiera ucraina" sul cellulare di un attentatore

Le autorità russe, intanto, hanno affermato che la regione di Belgorod è stata colpita da un attacco missilistico ucraino, che avrebbe causato danni ma nessuna vittima. Il ministero della Difesa di Mosca ha aggiunto che le sue forze hanno abbattuto 10 razzi lanciati sull’oblast. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha segnalato che nell’attacco sono stati danneggiati circa 12 edifici, una clinica, un complesso sportivo, un’impresa commerciale e tre automobili. Continua, come premesso, il dibattito sugli aiuti da inviare a Kiev. Il governo lituano, per esempio, ha dichiarato che fornirà 3mila droni all'Ucraina e stanzierà 15 milioni di euro per i programmi di riabilitazione dei soldati ucraini feriti. A dare l’annuncio dell’accordo raggiunto tra il primo ministro ucraino Denis Shmigal e la sua omologa lituana Ingrida Simonyte durante un incontro a Vilnius è stato il governo di Kiev tramite il suo portale. "Ci aspettiamo ulteriore sostegno per l’attuazione delle riforme della difesa. Ci aspettiamo assistenza nella riparazione delle attrezzature militari danneggiate e nell’addestramento del nostro esercito", ha dichiarato Shmigal durante l’incontro.