Re Carlo, doppio smacco ad Harry: niente incontro e a William il grado onorifico conteso

Altra tensione all’interno della famiglia reale britannica. Il principe William sarà nominato colonnello in capo dell'Army Air Corps, nonostante il principe Harry abbia prestato servizio con l'unità in Afghanistan. Buckingham Palace ha annunciato che il principe di Galles succederà a Re Carlo come capo del reggimento, in quello che rappresenta un secondo colpo per Harry nel suo breve ritorno nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dai tabloid, l'onorificenza sarebbe stata probabilmente assegnato a Harry se non avesse scelto di dimettersi da membro effettivo della famiglia reale nel 2020. Entrambi i fratelli sono piloti militari addestrati, tuttavia Harry ha servito personalmente nell'Army Air Corps durante il suo secondo tour in Afghanistan. "Sua Maestà il Re passerà ufficialmente il ruolo di Colonnello in Capo del Corpo Aereo dell'Esercito a Sua Altezza Reale il Principe di Galles", il comunicato sulla vicenda.

Il nuovo affronto di Carlo nei confronti del secondogenito arriva dopo che ieri è emerso che il re non vedrà il figlio minore durante la sua attuale visita nel Regno Unito per il 10° anniversario degli Invictus Games, un evento a cui non parteciperà nessuno dei parenti stretti del marito di Meghan Markle. Un portavoce di Harry ha rivelato che re Carlo non potrà vederlo durante il suo viaggio a causa dei suoi impegni, spiegando che “Il duca naturalmente comprende l'agenda di impegni e le varie altre priorità di suo padre e spera di vederlo presto". Il sovrano è tornato al lavoro la scorsa settimana in seguito alla notizia che ha fatto sufficienti progressi nel trattamento del cancro. Tuttavia il suo programma estivo sarà ridotto per evitare di affaticarsi troppo, dato che comunque è ancora in cura.

Il principe Harry è arrivato ieri a Londra stamane con un volo dagli Stati Uniti, dove vive con la moglie Meghan e i loro due figli piccoli, Archie, che lunedì ha compiuto 5 anni, e Lilibet. Harry, non aveva fatto mistero di voler incontrare il padre, visto per l’ultima volta lo scorso febbraio a Clarence House, la residenza dove il monarca trascorre la notte quando si trova a Londra e che apparteneva all’epoca a sua nonna, la regina madre.