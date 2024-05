Harry e William, "nessuna possibilità": la frase che spegne la speranza degli inglesi

02 maggio 2024 a

Da quando re Carlo III e la principessa Kate Middleton hanno annunciato delle rispettive diagnosi di tumore, il popolo britannico ha sperato in un ricongiungimento familiare e che i rapporti tra William e Harry potessero distendersi. In realtà, i tabloid hanno confermato a più riprese che la malattia del sovrano e della futura regina non contribuiranno a far riavvicinare i due fratelli. E la conferma ora arriva dal Daily Mail. Riprendendo quanto sostenuto nel corso di una puntata del talk-show The Reaction, il quotidiano ha riportato che "non c'è alcuna possibilità" che il principe del Galles decida di trascorrere del tempo con il duca di Sussex.

Harry andrà agli Invictus Games (un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra in diverse discipline sportive) senza Meghan Markle. La notizia è stata fatta circolare tempo fa. Il motivo? Secondo quando riporta il "Royal Editor for the Mail on Sunday", Charlotte Griffiths, "la duchessa del Sussex non si unirà a suo marito perché sa che avrebbe ricevuto una terribile accoglienza". "Non è chiaro se sarebbe consigliabile che padre e figlio si incontrassero, dato il loro passato travagliato e l'aspra separazione di Harry dal fratello, il principe William, e da sua moglie, la principessa Kate", si legge sul Daily Mail. Andrew Pierce, tuttavia, ha detto: "Spero che il re lo veda [il principe Harry]. Il sollievo è che lei [Meghan] non verrà. Sta in America con i bambini".