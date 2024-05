Re Carlo "più dimagrisce in viso e più...": rispunta il "figlio illegittimo"

Francesco Fredella 04 maggio 2024 a

Sarebbe l’ennesima grana per la famiglia reale. Dopo le vicende legate ad Harry, la sua rivolta contro titoli e privilegi, spunta di nuovo il presunto figlio illegittimo di Carlo e Camilla. L’uomo torna alla carica: “Più il Re dimagrisce in viso, più mi assomiglia”. L’uomo in questione è Simon Charles Dorante Day, che da tempo racconta di essere il figlio illegittimo della coppia reale.

L’uomo ha detto che la sua madre adottiva lavorava per Elisabetta II e che prima di morire gli rivelò la sua vera identità. La donna lo ha adottato ad 8 mesi, nel 1966 (Carlo aveva 17 anni e Camilla 18). Una storia che nel tempo ha sempre creato molta suggestione.

In questi mesi, Carlo sta lottando contro il cancro alla prostata, ma secondo i beninformati avrebbe seri problemi di salute. La stampa inglese, infatti, fa sapere che il Re ha dolori alle ossa molto forti: potrebbe trattarsi di una conseguenza del cancro. C’è molta preoccupazione nel Regno Unito per le condizioni di salute del Re.