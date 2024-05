Re Carlo festeggia il primo anno da monarca. Dall'incoronazione all'annuncio sul cancro

06 maggio 2024 a

Ha atteso da erede per 70 anni prima di salire sul trono. Alla morte della madre, la regina Elisabetta II, è stato incoronato, esattamente un anno fa, ma dopo qualche mese, ha saputo di avere un cancro. E ha dovuto rallentare, anzi fermare i suoi impegni pubblici e mantenere dietro le quinte solo alcuni di quelli ufficiali (per esempio le udienze settimanali con il primo ministro). È stato questo il primo anno sul trono di re Carlo III che oggi festeggia l’anniversario dell’incoronazione, sua e della regina Camilla, avvenuta il 6 maggio 2023 all’Abbazia di Westminster. Non è previsto alcun evento sontuoso. E neppure si sa dove il re e la regina festeggeranno. A mezzogiorno in punto però la Royal Horse Artillery ha sparato 41 colpi di cannone da Green Park, e un’ora più tardi, alle 13, la Honorable Artillery Company ne ha sparati altri 62 dalla Torre di Londra. Il re e la regina hanno trascorso il fine settimana a Highgrove, probabilmente la meno regale delle loro residenze, ma il posto che è più caro al re, la casa che ha costruito a sua immagine e che da sempre è il suo ’buen retiro’.

Oggi non ci sarà il grande clamore che accompagnò l’incoronazione: è una giornata trascorsa in privato, magari con la possibilità di riflettere su che anno sia stato. Il contrasto non potrebbe essere più evidente, come ha fatto notare un ’insider’: «Carrozze, corone e folle rispetto al cancro». Il cancro è stato scoperto durante un’operazione di routine alla prostata, ma non si sa di quale forma si tratti (anche se non dovrebbe essere il cancro alla prostata). Da allora, il re è stato trattato come un paziente ambulatoriale. Carlo comunque continua a lavorare, in maniera indefessa, dice chi gli è vicino. In queste settimane, ha voluto continui aggiornamenti sul lavoro delle Fondazioni che gli sono intitolate. E quando martedì scorso ha ripreso i suoi impegni pubblici, dopo tre mesi di pausa, simbolicamente ha visitato un centro specializzato nella cura dei tumori: è apparso rilassato e sorridente, ha stretto molte mani e ha parlato con gli operatori sanitari e i pazienti ma ha ammesso che è stato duro apprendere la notizia della sua malattia. Quasi una beffa per un uomo che, nell’arco della sua vita, tra cibi macrobiotici e biologici e cure alternative, aveva fatto dello stile di vita salutare una linea di condotta.

Ora, le fonti di Palazzo raccontano che è deciso a utilizzare la sua malattia per poter influire su chi è malato come lui, incoraggiarli e anzi diffondere la consapevolezza che il cancro si batte meglio se presto diagnosticato. Non si sa praticamente nulla della sua malattia ma i medici si sono detti «sufficientemente soddisfatti» e vigilano sulla sua ripresa degli impegni pubblici, avendo cura che la sua agenda non sia troppo pesante. Nei prossimi mesi sono previsti eventi importanti e non è ancora chiaro se Carlo se vi prenderà parte: la parata per festeggiare il compleanno del monarca, Trooping the Colour, la commemorazione dello sbarco alleato in Normandia 80 anni fa, a giugno è previsto l’arrivo a Londra anche degli imperatori del Giappone. L’agenda rimane riservata e qualsiasi apparizione pubblica del re sarà annunciata con breve preavviso, solo dopo il ’via libera’ dei medici. Intanto l’immagine scelta per commemorare il primo anno dall’incoronazione rivela un messaggio: ritrae il re, ovviamente ma accanto c’è Camilla; ed è proprio la regina che guarda sicura verso la telecamera, mentre lui la fissa amorevolmente. Un omaggio al ruolo che, in queste settimane, ha svolto in pubblico la regina, ma forse anche un omaggio alla coppia, che sta affrontando insieme anche questa nuova sfida. E la prossima sembra la riconciliazione con il figlio Harry, che prossimamente sarà in Gran Bretagna.