Israele, famiglie degli ostaggi in rivolta con Netanyahu: “Accetta l'accordo con Hamas”

Diversi familiari di ostaggi ancora nelle mani delle fazioni palestinesi a Gaza hanno bloccato l’Ayalon, la strada principale che attraversa Tel Aviv, chiedendo al governo israeliano di accettare un accordo per il rilascio degli ostaggi, mentre Hamas ha annunciato l’ok a una versione ’modificata’ avanzata dai mediatori arabi. «Questa è il tuo momento. Sii coraggioso, sii un leader. Il governo e il gabinetto di guerra dovrebbero accettare l’accordo. Abbiamo bisogno che i nostri ostaggi tornino a casa», ha affermato a Canale 12 Einav Zangauker, la madre dell’ostaggio Matan Zangauker, rivolgendosi al primo ministro, Benjamin Netanyahu. «Se il nostro governo e il nostro primo ministro perdono questa occasione - ha detto a gran voce - probabilmente sarà la mia ultima occasione di vedere Matan tornare a casa e altre famiglie di vedere i loro cari tornare a casa. Le strade bruceranno, il paese brucerà… Non puoi giocare in questo modo con la vita delle persone».

La tregua tra Hamas e Israele è vicina. "Accettiamo", cosa dice il leader palestinese

La proposta - ha però precisato un alto funzionario di Israele - è "un'offerta avanzata unilateralmente" ed è "diversa" da quella concordata con i mediatori egiziani pertanto "non è accettabile". Al momento Israele quindi prosegue con la sua linea relativamente all'operazione a Rafah e non è positiva su un’intesa per il cessate il fuoco.