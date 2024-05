Medio Oriente, la minaccia di Israele ad Hamas: cosa rischia

03 maggio 2024 a

Israele ha concesso ad Hamas una settimana per accettare l’accordo sugli ostaggi, altrimenti lancerà l’offensiva promessa da tempo a Rafah. Lo riporta il Wall Street Journal che non specifica quando è stato dato l’ultimatum, ma cita funzionari egiziani che hanno parlato, il che significa che Hamas avrà tempo fino a venerdì prossimo per accettare l’accordo.

Il direttore della CIA William Burns è arrivato al Cairo per incontri sul conflitto a Gaza. Lo hanno detto una fonte della sicurezza egiziana e tre fonti all’aeroporto del Cairo secondo quanto riportano i media israeliani. L’Egitto, insieme al Qatar e agli Stati Uniti, ha guidato gli sforzi di mediazione tra Israele e Hamas per mediare un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza.