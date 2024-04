Gaza, la Columbia University fa fuori e licenzia il professore pro-Hamas

17 aprile 2024 a

La presidente della Columbia University, una delle università più prestigiose al mondo, ha annunciato durante l’audizione al Congresso americano di aver licenziato un docente che si era schierato con Hamas all’indomani del massacro di israeliani compiuto il 7 ottobre. L’annuncio è stato fatto in risposta alla Repubblicana Elise Stefanik, che aveva ricordato alla presidente, Nemat Shafik, il caso del docente Mohamed Abdou: il professore aveva postato messaggi a sostegno di Hamas, Hezbollah e della Jihad islamica.

«Condivido la sua ripugnanza riguardo quelle frasi - ha spiegato Shafik - la comprendo nella maniera più completa, ma sotto la mia presidenza ci sono conseguenze quando si superano i limiti in termini di antisemitismo». Riferendosi al docente, Shafik ha ricordato il pugno duro: «È stato mandato via». La presidente ha inoltre dichiarato che Abdou «non insegnerà mai più alla Columbia e questo resterà nel suo curriculum in modo permanente». L’audizione è stata organizzata per esaminare i casi di antisemitismo e di intolleranza verso studenti arabi che hanno riguardato l’università di élite e seguono all’audizione, avvenuta alla fine dell’anno scorso, che aveva visto sotto esame da parte della Camera i vertici di altre tre università di primo livello: Harvard, Mit e University of Pennsylvania. Quell’audizione di quattro mesi fa si era rivelata disastrosa per le tre donne al vertice, al punto che poco dopo la presidente di Harvard, Claudine Gay, e quella di University of Pennsylvania, Elizabeth Magill, erano state costrette alle dimissioni. La guerra a Gaza fa vittime anche negli Usa.