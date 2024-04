Harvard, le proteste pro Gaza affossano le iscrizioni: veleni e denunce

02 aprile 2024 a

a

a

Crollo delle domande di iscrizione alla prestigiosa università americana di Harvard mentre le altre dell'Ivy League, la crema della formazione Usa, sono aumentate. Il motivo, per il New York Times, è presto detto: le proteste anti-Israele e pro Gaza che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Tutto è partito da una lettera di 30 organizzazioni studentesche che definiva "il regime israeliano interamente responsabile" per l’attacco del 7 ottobre di Hamas. scrive il giornale Usa, movimento che "potrebbe avere intaccato la reputazione dell’ateneo e scoraggiato alcuni studenti dal fare domanda". Harvard non è l'unico college in cui si protesta in favore della Palestina, ma sta pagando un prezzo maggiore. Le domande di iscrizione sono aumentate alla University of Pennsylvania, tra l'altro travolta dagli scandali, al MIT e alla Columbia University, riporta il Corriere della sera.

"Smantellate l'agenzia". Profughi, cosa chiede Israele all'Onu

Negli Usa il dibattito sull’antisemitismo, l'islamofobia, la libertà di espressione è infiammato, così come la crescente insofferenza per la cultura woke. Uno studente ebreo, Alexander Shabbos Kustenbaum, ha denunciato l’università di Harvard: "Abbiamo deciso di ricorrere alle vie legali perché non abbiamo ricevuto da Harvard le risposte che volevamo. Noi, in quanto studenti ebrei, abbiamo gli stessi diritti degli altri studenti secondo le leggi federali e la stessa policy dell’ateneo. Non crediamo che in questo momento stiamo godendo di tali diritti, sentiamo di essere trattati diversamente", ha detto lo studente americano a Radio Libertà nei giorni scorsi. "Se quest’ideologia insidiosa, l’antisemitismo, non viene combattuta e allontanata in un posto come Harvard che dovrebbe preparare la prossima generazione di leader americani, allora davanti a noi c’è un futuro buio. Abbiamo intentato la causa a gennaio, oggi abbiamo aggiornato il fascicolo aggiungendo purtroppo altri fatti avvenuti nel frattempo. Harvard dovrà rispondere entro il 14 aprile. Invito tutti a leggere il fascicolo, che è online e pubblico. Harvard ha permesso che si facesse antisemitismo e ha dato vigore agli antisemiti", ha detto sulle manifestazioni in sostegno di Gaza.