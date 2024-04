Iran, i Pasdaran sequestrano una nave legata a Israele: sale la tensione

13 aprile 2024 a

I Guardiani della Rivoluzione islamica iraniani hanno sequestrato una nave legata a Israele mentre era in navigazione nei pressi dello Stretto di Hormuz. Si tratta della MSC Aries, battente bandiera portoghese, una portacontainer associata alla Zodiac Maritime, parte del gruppo del miliardario israeliano Eyal Ofer. In precedenza, l’Ukmto aveva dato notizia di un cargo «sequestrato dalle autorità regionali» a 50 miglia nautiche, quasi 100 km, da Fujairah. L’Iran ha poi ufficialmente confermato il sequestro da parte dei Pasdaran. A bordo della portacontainer ci sono 25 membri di equipaggio, in gran parte asiatici. «Siamo spiacenti di confermare che la MSC Aries... è stata abbordata dalle autorità iraniane tramite elicottero mentre attraversava lo stretto di Hormuz intorno alle 4,43 ora italiana» si legge in una nota del gruppo, «stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per garantire il benessere dell’equipaggio e il ritorno sicuro della nave».

"Escalation? Pagherà": l'Iran sequestra una nave, la replica di Israele

Zodiac Maritime, la società armatrice che fa capo all’imprenditore di origine israeliana Ofer, è stata coinvolta nell’incidente alla MSC Napoli, la nave portacontainer che nel 2007 nel Canale della Manica fu deliberatamente arenata nella baia di Lyme per evitare un disastro ambientale. Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, due delle sue navi (St James Park e MV Asian Glory) furono catturate dai pirati somali. Nel novembre 2023, nel mezzo della guerra tra Israele e Hamas, la Central Park, una nave cisterna di proprietà della Zodiac Maritime, fu attaccata nel Golfo di Aden dai sospetti pirati somali. L’episodio aumenta ancora di più la crisi in atto tra Israele e Iran.