Donald Trump al processo Stormy Daniels: "Sarò un testimone"

13 aprile 2024 a

a

a

L’ex presidente Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che testimonierà «assolutamente» al processo Stormy che comincerà lunedì a New York «Sì - ha risposto ai cronisti - testimonierò, assolutamente». Il tycoon, imputato di 34 capi d’accusa, nel corso della conferenza stampa, ha più volte definito «truffa» il processo in cui è accusato di aver pagato in nero il silenzio della pornostar Stormy Daniels che aveva minacciato nel 2016, in piena campagna elettorale, di rivelare di aver avuto in passato un breve rapporto sessuale con il tycoon.

"Riconoscimento della Crimea": Ucraina, svelati in piani di Trump in caso di elezione

«Testimonierò - ha aggiunto - dirò la verità, tutto quello che posso fare è raccontare la verità. E la verità è che non c’è nessun caso». Trump non è obbligato a testimoniare al processo. Se deciderà di farlo, come ha annunciato, sarà costretto a sottoporsi alle domande dell’accusa, che potrebbe approfondire la natura della sua relazione con l’attrice di film per adulti.