Israele, “lo odio”. Trump bastona Tel Aviv su Gaza: sta perdendo la guerra di immagine

«Israele sta perdendo la guerra di immagine». È questo il giudizio che Donald Trump dà sul modo in cui Israele sta conducendo l’offensiva a Gaza, che afferma di «non amare», concentrandosi in particolare sulle immagini che lo Stato ebraico posta sui social media. «La cosa che odio sono i video che pubblicano continuamente di edifici che crollano - ha detto oggi in un’intervista radiofonica con il commentatore conservatore Hugh Hewitt - non dovrebbero pubblicare questi video, lo fanno ed è per questo che Israele sta perdendo la guerra di immagine».

L’ex presidente, che in passato si è fatto vanto di «aver combattuto per Israele come nessun altro presidente prima», ha continuato a criticare la politica di propaganda di Israele: «Pubblicano i video più orribili di edifici che crollano, la gente si immagina che ci siano molte persone in quegli edifici, e questo non piace. Non so perché pubblichino queste immagini di guerra, immagino che pensino che appaiono duri, ma non è così». Trump ha comunque detto che Israele «deve finire quello che ha iniziato, deve finire in fretta ed andare avanti con la vita». Ed alla domanda posta due volte dall’intervistatore se ancora sia «schierato al 100% con Israele», il candidato alla Casa Bianca, in un’America in cui il 55% degli elettori dice di non sostenere più la guerra a Gaza, non ha risposto.