Elezioni Usa, il sondaggio che spiazza Biden: dove vince Trump

Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden in 6 dei 7 Stati considerati cruciali per le prossime elezioni presidenziali. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal Wall Street Journal che registra come, a causa principalmente delle preoccupazioni per l’economia Usa e l’età troppo avanzata del presidente in carica, l’ex presidente è in testa in tutti gli Stati che hanno determinato il risultato del 2020. Tra questi ci sono gli ex Stati solidamente blu, e invece ora diventati "battleground" di Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, che Biden 4 anni fa è riuscito a riconquistare dopo che erano stati espugnati da Trump nel 2016.

I sondaggi indicano che Trump ha un vantaggio di 2 punti in Michigan e di 2 in Pennsylvania mentre il presidente tiene solo in Wisconsin, con 3 punti di vantaggio. Trump è in testa anche in Georgia, Nevada e Arizona. 3 Stati che sono stati il principale terreno delle contestazioni e accuse di brogli da parte dell’ex presidente in reazione alla vittoria di Biden. Ora Trump ha 3 punti di vantaggio in Georgia, 4 in Nevada e addirittura 5 in Arizona. Il tycoon risulta in testa anche in North Carolina. Trump al momento gode di maggiore sostegno sul fronte dell’economia, immigrazione e lotta all’inflazione. Unico grande tema che favorisce Biden è quello della difesa dell’aborto e dei diritti riproduttivi.