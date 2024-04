Russia, mistero sul drone subacqueo Poseidon: "Potenza nucleare di prima classe"

11 aprile 2024 a

a

a

Nel 2022 la propaganda russa ha spaventato tutti mostrando, sul canale di Stato Russia I, gli effetti della detonazione di un'arma nucleare al largo delle coste dell'Irlanda. A rendere possibile il trasporto sarebbe il Poseidon, un drone subacqueo che, dopo l'esplosione, potrebbe scatenare onde alte sino a 500 metri e capaci di travolgere l’Irlanda e il Regno Unito al punto da arrivare a cancellarle. Washington e i suoi alleati, sebbene manchino conferme, hanno preso in considerazione la possibile minaccia futura. Ad approfondire il tema, nelle scorse ore, è stato il Wall Street Journal, che ha riproposto le immagini dei test di Poseidon condotti dalla Federazione e ha riportato le analisi degli esperti, che, in effetti, non hanno smentito la forza distruttiva del mezzo.

L'esercito europeo è già realtà? Il documento top-secret con tutti i numeri anti-Russia

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato a tutti l'esistenza del Poseidon nel 2018. Qual è l'obiettivo? Stando a quanto affermato da John Erath, analista del Center for arms control and non-proliferation, è “di dimostrare che (i russi) sono ancora una potenza nucleare di prima classe”. L'arma, che potrebbe essere attivata nei prossimi anni, è stata definita dal Cremlino come un “veicolo subacqueo senza pilota”. Come si legge in un articolo de Il Giornale, "la guida autonoma gli permetterebbe di aggirare gli ostacoli e di superare le contromisure dell'avversario a una velocità di 185 chilometri orari e con una gittata di 10mila chilometri".