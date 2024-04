Gaza, “fai di tutto per fermare la guerra”. Il retroscena di Biden sulla moglie

04 aprile 2024 a

«Ferma la guerra a Gaza, fermala subito». È questa l’esortazione che Jill Biden ha rivolto al marito, secondo quanto raccontato dallo stesso Joe Biden durante l’evento per il Ramadan che si è svolto martedì alla Casa Bianca. Il New York Times racconta, citando uno dei partecipanti all’incontro a porte chiuse, che uno degli esponenti della comunità islamica che hanno accettato l’invito di Biden - e non l’hanno declinato come hanno fatto altri per protesta per la guerra a Gaza - ha detto che sua moglie non voleva che lui andasse alla Casa Bianca a causa del sostegno dell’amministrazione Biden ad Israele. A questo punto, il presidente ha detto di comprendere il ragionamento, spiegando che anche sua moglie, in privato, continua a chiedergli di fare di tutto per fermare la guerra a Gaza.

Interpellata dal Times sulle parole del presidente, la Casa Bianca ha precisato che la first lady non ha chiesto che Israele metta fine alla sua offensiva militare contro Hamas. «Così come il presidente, la first lady è devastata dall’attacco contro gli operatori umanitari e la perdita di vite innocenti in corso a Gaza. Entrambi vogliono che Israele faccia di più per proteggere i civili», la precisazione di Elizabeth Alexander, direttore della comunicazione della first lady, a seguito del retroscena riferito dallo stesso presidente Usa.