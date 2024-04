Israele in massima allerta, "attacco dall'Iran entro 48 ore". Allarme della Cia

04 aprile 2024 a

a

a

Massima allerta in Israele per un possibile, imminente attacco dall'Iran. Siamo a un punto delicatissimo della crisi in Medio oriente che rischia di deflagrare in un conflitto molto più ampio. Lo Stato ebraico è in "massima allerta" per la possibile risposta al raid sul consolato di Teheran a Damasco dei giorni scorsi. Lo riferisce il quotidiano Haaretz. L’Idf - si legge - ha già rafforzato il suo comando di difesa aerea e ha sospeso il congedo dette truppe. Nel dettaglio si teme un attacco combinato con droni e missili.

Questa mattina il quotidiano arabo Al Mayadeen ha scritto che la Cia avrebbe informato Israele che l’Iran potrebbe sferrare un attacco imminente contro il suo territorio, ovvero entro le prossime 48 ore. Alti funzionari dell'Intelligence americana avrebbero detto alle autorità israeliane che quello iraniano sarebbe un attacco combinato con droni e missili da crociera mirati a colpire punti strategici in Israele. L’obiettivo sarebbe comunque quello di dimostrare che gli iraniani sono in grado di rispondere alle sfide, ma stando attenti a non aggravare una situazione già particolarmente tesa. Intanto l’esercito israeliano ha sospeso il congedo a casa per tutte le truppe combattenti, ha reso noto l'Idf che ieri sera ha affermato che stava rafforzando le difese aeree e richiamando i riservisti.

Grandi manovre Nato, chi prenderà il posto di Stoltenberg

Lo stesso presidente iraniano Ibrahim Raisi ha minacciato Israele in seguito all’attacco attribuito a Israele, in cui sono morti alti funzionari iraniani tra cui Mohammad Rezahedi, comandante della Forza Quds in Siria e Libano. "L’attacco non resterà senza risposta. I sionisti devono sapere che non raggiungeranno mai i loro obiettivi malvagi attraverso azioni così disumane", ha dichiarato. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei, che ha persino giurato vendetta contro Israele per l’attacco a Damasco, osservando che Israele "se ne pentirà", mentre l’ambasciatore iraniano in Siria ha sottolineato che "Israele ha superato le linee rosse".

"È autolesionista". Crisi a Gaza, Casini contro Netanyahu

Ulteriore dimostrazione di una minaccia seria è la notizia che vede Israele impegnato ad alterare deliberatamente i servizi Gps in tutto il Paese per prevenire e ostacolare possibili attacchi. "Oggi il sistema di sicurezza ha iniziato ad attivare il disturbo del Gps in tutto il Paese, compreso il centro, come parte dei preparativi per la vendetta iraniana e il lancio di missili da crociera, droni e missili guidati verso Israele", ha riferito l’emittente pubblica israeliana Kan.