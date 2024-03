Kate Middleton, la "manina" russa dietro i complottisti: il report della Bbc

26 marzo 2024 a

a

a

La "manina" di Mosca dietro alla disinformazione su Kate Middleton. Secondo la Bbc ad alimentate la macchina delle cospirazioni fatta di fake news e speculazioni che hanno colpito la principessa del Galles dalll'operazione all'addome fino al video in cui ha annunciato di avere un tumore, passanto per il caso della foto ritoccata, è stato un gruppo legato a campagne russe di disinformazione sul web. Il servizio pubblico britannico cita esperti di sicurezza che parlano di una campagna coordinata, con molti account coinvolti che diffondevano anche contenuti contro il sostegno francese all’Ucraina.

“Fiducia e autenticità”. Il video di Kate è un successo: cosa svela l'esperto

Martin Innes, direttore dell’Istituto su Sicurezza, crimine e innovazione nell’intelligence della Cardiff University, ha rilevato sistematici tentativi di amplificare l’ondata di messaggi - generati e rilanciati anche da normali utenti dei social - da parte di un gruppo di disinformazione russa ben identificato. Un gruppo che, oltre ai messaggi su Kate, conduce campagne "per attaccare la reputazione della Francia, promuovere l’integrazione delle elezioni russe e denigrare l’Ucraina".

Buckingham Palace annuncia: fissata la data del ritorno di re Carlo. E su Kate...

La "pistola fumante" scovata dal team di esperti è la rete di falsi account che ha operato per condividere simultaneamente alcuni contenuti, attività che ha generato picchi sospetti. Molti dei profili che diffondevano false teorie su Kate erano stati creati a marzo. E hanno alimentato un account "master", a cui rispondeva una cascata di altri profili pronti a condividere i suoi post. Frasi identiche, come "Perchè questi big media vogliono farci credere che questi sono Kate e William?", a commento del video in cui i due principi di Galles sono stati sorpresi a fare la spesa, sono state postate contemporaneamente da multipli account. Un altro commento su Kate è stato condiviso allo stesso momento da 365 diversi profili su X. Anche su Tik Tok molti account attivi nel diffondere voci su reali erano appena stati creati. Recentemente su media e social russi erano state diffuse indiscrezioni sulla morte di Re Carlo III, con le ambasciate britanniche in Russia e in Ucraina che hanno dovuto smentire le voci.