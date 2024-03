Re Carlo, fissata la data del ritorno: l'annuncio di Buckingham Palace. E su Kate...

26 marzo 2024 a

a

a

C'è la data. Re Carlo III farà il suo ritorno in pubblico dopo la battaglia contro il cancro nel prossimo evento ufficiale di domenica, quando presenzierà alla funzione pasquale presso la Cappella di San Giorgio a Windsor. A renderlo noto è stato Buckingham Palace, che oggi ha annunciato che sia il monarca che la Regina Camilla parteciperanno alla celebrazione pasquale, accompagnati da altri membri della famiglia reale. Questo segnerà il primo impegno ufficiale del sovrano dopo aver ricevuto la diagnosi il mese scorso.

"Serve una decisione": re Carlo e la reggenza di William, parla Caprarica

Alla cerimonia di Pasqua, però, non parteciperanno né il principe William né Kate Middleton. Il Palazzo Reale ha confermato che la Principessa, il Principe e i loro figli non parteciperanno agli eventi fissati sul calendario nelle prossime settimane, mentre la futura regina continuerà la sua battaglia contro la malattia con la chemioterapia preventiva. L'erede al trono, invece, tornerà ai suoi doveri ufficiali dopo le festività.

“Fiducia e autenticità”. Il video di Kate è un successo: cosa svela l'esperto

Ancora ombre sul regno. William sente sulle sue spalle tutto il peso della gestione e deve contemporaneamente essere vicino ai suoi cari. Poco filtra sui duchi di Sussex Harry e Meghan. Si parala molto di un possibile ritorno a Palazzo, già smentito ripetutamente. Re Carlo è "frustrato" per i tempi della sua ripresa dal cancro e sta spingendo per accelerare le cure e tornare ai suoi incarichi. Lo ha affermato intanto il nipote del monarca, Peter Phillips, il figlio della principessa Anna, in un’intervista ripresa da «Sky News».