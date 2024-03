Re Carlo torna in scena, Kate Middleton no. Spifferi reali: "allertato" Edoardo

26 marzo 2024 a

a

a

La Corona britannica è fortemente scossa per le due malattie concomitanti, quella di Re Carlo e della moglie dell'erede al trono, Kate Middleton. Il sovrano tuttavia, è pronto a tornare a presenziare ai principali eventi ufficiali, al contrario di dei principi del Galles. Carlo III infatti parteciperà alla messa di Pasqua presso la cappella di San Giorgio a Windsor. La presenza del re segnerà il principale evento pubblico a cui il sovrano prenderà parte da quando gli è stato diagnosticato il cancro a febbraio, a causa del quale ha dovuto sospendere gran parte dei suoi impegni. Il monarca sarà presente insieme alla regina Camilla, ma come detto a Windsor non ci sarà Kate Middleton, che ha annunciato venerdì scorso che sta ricevendo un trattamento chemioterapico preventivo dopo aver confermato che anche lei soffre di cancro, dopo l’intervento chirurgico di gennaio, e neanche il marito. Dopo la diagnosi di Cancro, re Carlo ha cancellato i suoi impegni pubblici ma ha continuato con le attività d’ufficio e gli incontri a palazzo, come quello di martedì con rappresentanti di varie religioni.

Intanto al netto delle celebrazioni di Pasqua, a sostituire il re nelle tante cerimonie dell'agenda reale britannica è Edoardo, ultimo figlio di Elisabetta II e quattordicesimo erede al trono in linea di successione. Il Telegraph spiega come il duca di Edimburgo nei prossimi mesi sarà una risorsa fondamentale per la Royal Family. Solo nelle ultime settimane ha partecipato a diverse iniziative con la moglie Sophie, duchessa di Edimburgo.