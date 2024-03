Kate Middleton, bufera per le battute di Stephen Colbert: "Non si è scusato"

26 marzo 2024 a

Il conduttore del Late Show, famosissimo programma tv della Cbs, Stephen Colbert, è tornato a parlare delle battute su Kate Middleton che avevano provocato le proteste di molti telespettatori e utenti dei social. "Alcune delle mie battute hanno sconvolto delle persone nel passato, e probabilmente continueranno a farlo in futuro, ma il mio standard è di non prendere con leggerezza le tragedie altrui", ha detto in apertura di trasmissione lo showman, che tuttavia non si è scusato con la principessa del Galles che venerdì scorso ha annunciato con un video di avere un tumore per il quale sta seguendo un trattamento di chemioterapia.

Il 12 marzo Colbert aveva dedicato tre minuti del suo monologo del Late Show alla presunta relazione del principe William con Rose Hanbury, la marchesa di Cholmondeley. In quei giorni si faceva un gran parlare dell'assenza della principessa dalle scene dopo l'operazione all'addome. Le battute avevano creato un vespaio, tanto che i retroscena parlano anche di una reazione furiosa di Buckingham Palace ma anche della marchesa, ex modella e spostata al nobile di 23 anni più anziano.

"Sapete, gente, non so se l'avete notato, ma facciamo molte puntate e io racconto molte battute su un molte cose diverse, soprattutto su ciò di cui tutti parlano - ha premesso Colbert - e negli ultimi due mesi tutti hanno parlato del mistero della scomparsa di Kate Middleton dalla vita pubblica". "Abbiamo fatto alcune battute su quel mistero" che hanno "sconvolto alcune persone, anche prima che la sua diagnosi fosse rivelata, e posso capirlo".

Colbert ha aggiunto che "molte delle mie battute hanno sconvolto le persone in passato e sono sicuro che alcune delle mie battute sconvolgeranno le persone in futuro". Ma ha continuato: "C'è uno standard a cui cerco di attenermi. E cioè, non prendo alla leggera la tragedia di qualcun altro. Ora, non so se la sua prognosi sia tragica, lei è la futura regina d'Inghilterra e presumo che riceverà le migliori cure mediche possibili. Ma indipendentemente da cosa si tratti, so e sono sicuro che molti di voi, troppi di noi sanno che qualsiasi diagnosi di cancro di qualsiasi tipo è straziante per il paziente e per la sua famiglia".

In conclusione, Colbert ha espresso un pensiero per Kate e la sua famiglia: "E, anche se sono sicuro che non ne abbiano bisogno da parte mia, io e tutti qui al 'The Late Show' vorremmo estendere i nostri migliori auguri e la speranza sincera che la sua guarigione sia rapida e completa". Parole che non soddisfano i tabloid britannici schierati in difesa della principessa: "Il conduttore di talk show americano Stephen Colbert finalmente affronta la furibonda reazione alle sue battute su Kate Middleton, ma si ferma prima di scusarsi completamente", scrive il Daily Mail.