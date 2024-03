Medio Oriente, Hamas non consegna la lista ostaggi: perché salta tutto

03 marzo 2024 a

«Non c’è alcuna delegazione israeliana al Cairo» e «non c’è alcun motivo per inviarne una» visto che Hamas non ha ancora fornito la lista degli ostaggi che sono ancora in vita. Lo ha detto una fonte israeliana, informata sui colloqui in Egitto per arrivare a una tregua nella guerra tra Israele e il movimento islamista. « Hamas si rifiuta di fornire risposte chiare sulla lista degli ostaggi in vita e, a causa di tutta questa situazione, non c’è motivo di inviare una delegazione israeliana al Cairo. Questa è la posizione di tutti, non solo del primo ministro. Al momento, la risposta di Hamas è che non c’è risposta. Stanno cercando di ingannarci. E finchè non ci sarà una risposta chiara, non c’è motivo di inviare una delegazione israeliana», ha detto una fonte al quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth.

Israele, dunque, non ha mandato una delegazione al Cairo per i colloqui sulla tregua e il rilascio degli ostaggi. Lo dice al Times of Israel un funzionario israeliano, motivandolo con il rifiuto di Hamas di consegnare la lista degli ostaggi ancora in vita e l’indicazione del numero di detenuti palestinesi che dovrebbero essere rilasciati, secondo le richieste di Tel Aviv.