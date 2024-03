Hamas vuole dettare le regole a Israele: "Tregua entro 24 o 48 ore se..."

03 marzo 2024 a

Sono previsti oggi al Cairo, in Egitto, nuovi colloqui per arrivare a un cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza prima dell’inizio del mese di Ramadan (al via intorno al 10 marzo) e per la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. Lo riporta l’emittente qatariota «Al Jazeera». Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia dell’imminente arrivo al Cairo delle delegazioni di Israele e di Hamas. Tuttavia, fonti della sicurezza egiziana informate sui colloqui hanno successivamente riferito che lo Stato ebraico ha deciso di non inviare alcuna delegazione fino a quando non avrà ottenuto dal movimento islamista un elenco completo degli ostaggi ancora vivi.

Una tregua nella Striscia di Gaza è possibile «entro 24 o 48 ore» se Israele accetta le richieste di Hamas: lo ha detto un esponente del movimento islamista che ha voluto rimanere anonimo. «Se Israele accettasse le richieste di Hamas - ha detto- che includono il ritorno dei palestinesi sfollati nel Nord di Gaza e un aumento degli aiuti umanitari, questo potrebbe aprire la strada a un accordo nelle prossime 24-48 ore». Una delegazione di Hamas è già giunta al Cairo per la ripresa dei negoziati sulla tregua e lo scambio degli ostaggi, mentre ancora non ci sono notizie che confermino che la delegazione israeliana sia arrivata nella capitale egiziana. L’agenzia Reuters ha aggiunto che la delegazione di Hamas è guidata da Khalil al-Hayya, 'numero due' dell’ufficio politico del movimento islamista a Gaza.