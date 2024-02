Medio Oriente, Hamas boccia la tregua di Joe Biden: "Gravi lacune"

27 febbraio 2024 a

Per il gruppo palestinese di Hamas i commenti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si è detto ottimista su un possibile accordo per una tregua a Gaza e scambio di prigionieri già lunedì prossimo, sono prematuri. Un funzionario di Hamas ha detto ai media arabi che i commenti del presidente americano Joe Biden sulla prospettiva di un’imminente fine dei combattimenti a Gaza sono prematuri e non corrispondono alla situazione sul campo. Il funzionario afferma che ci sono «ancora grandi lacune che devono essere colmate» prima di una tregua. Altre fonti del gruppo palestinese parlano di delusione per il quadro aggiornato dell’accordo sugli ostaggi.

Il sito informativo «Axios» ha riferito che i mediatori del Qatar hanno informato Israele che gli alti funzionari di Hamas «si sentono delusi dal quadro aggiornato dell’accordo sugli ostaggi», sottolineando che i mediatori hanno anche informato Israele della conferma degli alti funzionari di Hamas che «c’è un ampio divario tra la proposta e le loro richieste». «Axios» ha anche citato un funzionario israeliano che ha affermato: «Non c’è spazio per molto ottimismo, e i progressi che abbiamo ottenuto con i mediatori non hanno colmato il divario con Hamas», sottolineando che «è difficile vedere in questa fase come un accordo può essere raggiunto prima del Ramadan».