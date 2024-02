Medio Oriente, a Gaza arriva il nuovo governo tecnico. Cosa cambia

25 febbraio 2024 a

Entro una settimana il governo dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) guidato da Muhammad Shtayyeh dovrebbe dimettersi per essere sostituito da un esecutivo tecnico. Lo riferisce Al Arabiya, citando fonti. Il governo tecnico verrebbe guidato dal capo del Palestine Investment Fund, Muhammad Mustaf. Tale operazione, spiega Al Arabiya, consentirebbe di avere un’Anp in grado di soddisfare le aspirazioni di tutti i palestinesi e di assumere il governo della Striscia di Gaza dopo la guerra.

Intanto il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha accusato il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di collaborare con Hamas dopo che un gruppo di funzionari delle Nazioni Unite ha chiesto un embargo contro Israele sulle armi, affermando che qualsiasi esportazione di armi o munizioni allo Stato ebraico per l’uso a Gaza «rischia di violare il diritto internazionale umanitario». Così riporta Times of Israel. In risposta alla dichiarazione, il ministero degli Esteri israeliano ha ribadito che Israele sta combattendo la guerra per legittima difesa e che "anche di fronte ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità commessi dai terroristi di Hamas, Israele ha agito e continuerà ad agire in conformità con il diritto internazionale".