Usa, l'idolo della sinistra Biden imita Trump e blocca i migranti

Joe Biden come Donald Trump? La Casa Bianca sta pensando di firmare un ordine esecutivo per restringere la possibilità ai migranti di chiedere asilo al confine tra Stati Uniti e Messico, se sono entrati illegalmente. Se confermata, sarebbe una decisione che richiamerebbe quella controversa adottata dall’ex presidente repubblicano durante la precedente amministrazione.

La gestione dell’immigrazione al confine sud continua a essere uno dei grandi problemi irrisolti dal governo Biden, al punto che l’afflusso di clandestini ha raggiunto livelli record negli ultimi tempi. L’azione di cui parla la Cnn, però, viene vista come un prolungamento della linea anti-migranti già adottata da Trump e sostenuta dai Repubblicani. Non è chiaro, al momento, come verrebbero limitati i diritti dei richiedenti asilo. Alla domanda di chiarimenti, la Casa Bianca non ha rilasciato commenti. Due settimane fa il Biden - che quindi delude la sinistra italiana chiudendo la porta in faccia ai migranti - aveva detto di essere pronto a chiudere il confine se gli fosse stata presentata una legge sull’immigrazione.