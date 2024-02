Mar Rosso, arriva la conferma: attacco Houthi contro la nave Usa

21 febbraio 2024 a

Le milizie yemenite filo-iraniane Houthi hanno attaccato con due missili balistici antinave la Sea Champion, una nave portarinfuse di proprietà degli Stati Uniti e battente bandiera greca, diretta al porto di Aden nello Yemen. Lo ha confermato il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom) su X (ex Twitter), precisando che l’attacco è avvenuto lunedì, 19 febbraio, tra le 12:30 e le 13:50 ora locale (tra le 10:30 e le 11:50 ora italiana). "Uno dei missili è esploso vicino alla nave causando danni minori. Tuttavia, l’equipaggio ha proseguito la rotta verso la destinazione finale: consegnare grano ad Aden, nello Yemen, a beneficio della popolazione yemenita. La M/V Sea Champion ha consegnato aiuti umanitari allo Yemen 11 volte negli ultimi cinque anni", ha aggiunto il Centcom.

Il 19 febbraio, l’emittente yemenita "Al Masirah" aveva riferito che gli Houthi avevano preso di mira due navi statunitensi - Sea Champion e Navis Fortuna - nel Golfo di Aden, davanti alle coste dello Yemen, precisando che le navi erano state colpite con missili in due distinte operazioni. Da metà novembre scorso gli Houthi stanno portando avanti degli attacchi contro le navi dirette in Israele come risposta a quella che considerano un’aggressione della Striscia di Gaza, in corso dal 7 ottobre 2023. Questo ha spinto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, a lanciare un’operazione multinazionale finalizzata a proteggere la navigazione nel Mar Rosso. Inoltre, le forze statunitensi e britanniche hanno condotto significativi attacchi contro le posizioni degli Houthi, con l’obiettivo di ridurre la capacità dei ribelli di attaccare navi commerciali.