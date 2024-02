Mar Rosso, missione Aspides. Fonti Ue: "Al via lunedì, sarà rischiosa"

16 febbraio 2024 a

La missione europea nel Mar Rosso, denominata «Aspides», sarà lanciata lunedì prossimo e sarà rischiosa. Lo ha dichiarato un alto funzionario europeo in vista del Consiglio Affari esteri di lunedì prossimo. Il comando strategico della missione sarà in Grecia, come si apprende dalla fonte. «Sarà abbastanza rischiosa, perché gli Houthi stanno attaccando le navi nel Mar Rosso. Per questo stiamo dispiegando l’operazione», ha confermato la fonte. «Sarà una missione di protezione del traffico marittimo civile. Uno dei principi assoluti della comunità internazionale è la libertà di navigazione e noi, come Ue, siamo direttamente coinvolti nella sua tutela», ha aggiunto la fonte. «Gli Houthi stanno attaccando dicendo di voler colpire Israele come reazione di solidarietà verso la popolazione palestinese, ma questo è completamente sbagliato», ha dichiarato il funzionario europeo.

«Il Paese che è meno colpito è Israele e quello più colpito è l’Egitto, che ha già perso il 40 per cento delle sue entrate a causa degli attacchi. Tutte le comunità internazionali sono colpite da questo, perchè le navi devono essere deviate verso Città del Capo, e questo significa molti soldi spesi, molte interruzioni nelle catene di approvvigionamento» ha proseguito. «Abbiamo ovviamente parlato molto con gli Houthi per spiegare il tipo di missione», ha poi concluso la fonte specificando che sarà a carattere difensivo e che non saranno intraprese azioni militari sul suolo yemenita.