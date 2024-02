Russia, Putin attacca gli oppositori: "Beni confiscati a chi è contro la guerra"

14 febbraio 2024 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge per la confisca delle proprietà alle persone condannate in base alla legge che vieta la «diffusione di informazioni false sulle forze armate» e che da due anni colpisce chi condanna l’invasione dell’Ucraina. Il documento è stato pubblicato sul sito ufficiale delle informazioni giuridiche. Il disegno di legge è stato redatto da 395 membri della Duma di Stato guidati dal presidente della Duma Vyacheslav Volodin.

La Russia sfodera il missile ipersonico Zircon: ora l'Ucraina trema

La legge consente la confisca di denaro, oggetti di valore o altri beni utilizzati o destinati a «finanziare attività criminali mirate contro la sicurezza della Federazione Russa» e consente ai tribunali di privare le persone di titoli ricevuti, per reati quali la diffusione consapevole di informazioni false sulle operazioni delle Forze armate russe e appelli all’estremismo. Commentando in precedenza il disegno di legge, il presidente della Commissione per la costruzione dello Stato e la legislazione della Duma, Pavel Krasheninnikov, ha affermato che la proposta di confisca non va confusa con i metodi dell’era sovietica. «Non vogliamo ripristinare la confisca dell’era sovietica. Non ne abbiamo bisogno», ha detto Krasheninnikov ai giornalisti. «La confisca esiste come una forma di punizione e una misura di diritto penale. La misura implica la confisca dell’oggetto del reato e del denaro generato da questo crimine mentre una forma di punizione è qualcosa della storia sovietica, che non vogliamo ripristinare», ha assicurato Krasheninnikov.