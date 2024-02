Guerra in Ucraina, la Russia sfodera il missile ipersonico Zircon

13 febbraio 2024 a

Per la prima volta dall’inizio della guerra, la Russia ha usato un missile ipersonico Zircon in Ucraina. A sostenerlo è Oleksandr Ruvin, direttore dell’Istituto di ricerca scientifica per gli esami forensi di Kiev, che sul suo canale Telegram scrive che questo è quanto emerge dall’analisi dei frammenti di un missile che ha colpito la capitale ucraina lo scorso 7 febbraio. Ruvin allega alle sue dichiarazione un video del rottame del missile esaminato, spiegando così la situazione: «In questo caso, vediamo elementi che sono caratteristici del missile Zircon 3M22. Parti e frammenti del motore e dei sistemi di lancio hanno identificazioni specifiche»

Lo Zircon è un missile cruise ipersonico di fabbricazione russa, con il ministero della Difesa di Mosca che ha completato i test nel 2022, facendolo entrare in servizio presso la Marina russa nello stesso anno. Il razzo è progettato per neutralizzare unità navali maggiori tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpediniere ed è ritenuto in grado di intercettare obiettivi sia marini che terrestri ad una distanza non inferiore a 1.000 km. Inoltre può viaggiare a velocità prossime a Mach 9 e ad altitudini comprese fra i 30 e i 40 km dove l'aria è più rarefatta e l'attrito inferiore. Vladimir Putin usa le sue armi migliori per spaventare l’Ucraina.