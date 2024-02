Usa, Kennedy Jr punta davvero alla Casa Bianca. “Erede di JFK”, maxi-spot al Superbowl

12 febbraio 2024 a

a

a

Robert Kennedy jr stupisce tutti e manda in onda durante il Super Bowl, finale Nfl e evento televisivo americano dell’anno, uno spot elettorale da 7 milioni di dollari, in cui si dipinge come l’erede di Jfk in corsa per la Casa Bianca, montando nei 30 secondi di video immagini del presidente John Kennedy e della sua campagna elettorale negli anni sessanta. «Rfk jr ci offre il vero cambiamento insieme a libertà, fiducia e speranza: come suo zio e suo padre, Kennedy combatte la corruzione, non stupisce il fatto che stiano adottando tutti i vecchi trucchi ed inventandone nuovi per fermarlo», si afferma nello spot parlando dell’avvocato, su posizioni no vax e contrarie agli aiuti all’Ucraina, che ha tentato prima di correre come democratico, avversato dal partito e dalla sua stessa famiglia, ed ora si presenta come indipendente.

Un muro di 30 chilometri di vagoni merci: così la Russia sorprende l'Ucraina

«I controllori del potere a Washington nel panico continuano a lavorare senza sosta per tenere Kennedy fuori dalla scheda elettorale - ha dichiarato a The Hill Tony Lyons presidente di American Values 2024, il Super Pac che ha finanziato lo spot per il nipote di Jfk e figlio di Bob Kennedy - perché sanno che lui può mettere fine alla cultura di avidità e corruzioni. Ci offrono solo inflazione in crescita, guerre eterne e malattie croniche».

"Se richiesto...": Austin in terapia intensiva. Voci choc sul capo del Pentagono

Dopo la messa in onda dello spot, le ricerche su Rfk su Google sono salite alle stelle, secondo i dati di Google Trends, aumentando quindi il numero degli interessati alla campagna non ortodossa, anti-establishment di Kennedy jr che, per quanto punti a sfruttare il nome dalla più famosa dinastia dem per rubare voti a Biden, appare su posizioni molto più vicine alla destra americana. Finora la campagna di Biden e i democratici hanno largamente ignorato Kennedy, anche se i sondaggi mostrano che la sua partecipazione alle elezioni potrebbe avere un effetto nel sottrarre voti sia al presidente che a Trump, considerate le sue posizioni trasversali. Lo spot ha ancora una volta provocato le ire e gli attacchi della famiglia Kennedy.