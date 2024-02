Medio Oriente, Hamas minaccia Israele: "Così salta il negoziato".

11 febbraio 2024 a

L’offensiva israeliana a Rafah «farà saltare» ogni negoziato sugli ostaggi. È l’avvertimento lanciato da un portavoce di Hamas, che ha parlato all’emittente del gruppo, Al Aqsa.

«La vittoria è a portata di mano. Lo faremo. Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di Hamas e Rafah, che è l’ultimo bastione». Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista a Abc News. «Lo faremo garantendo un passaggio sicuro alla popolazione civile in modo che possa andarsene», ha sottolineato Netanyahu respingendo i timori internazionali sulla potenziale catastrofe nel colpire una città con oltre un milione di palestinesi sfollati, «stiamo elaborando un piano dettagliato per farlo».