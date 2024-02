Guerra in Ucraina, Zelensky fa fuori un altro fedelissimo. Terremoto nell'esercito

10 febbraio 2024 a

Volodymyr Zelensky, prosegue il rinnovo nella leadership militare e dopo la destituzione del capo delle forze armate, Valeri Zaluzhni, ha annunciato la nomina di un nuovo capo di stato maggiore. Nel suo discorso notturno alla popolazione, il presidente ucraino ha nominato capo dello stato maggiore delle forze armate il maggiore generale Anatoly Bargilievich, in sostituzione del tenente generale Sergey Shaptala.

La nomina di questo importante incarico - insieme a quella dei suoi vice - è avvenuta su proposta del nuovo comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Sirski, che sostituisce Zaluzhni. «È una persona esperta e comprende i compiti di questa guerra e gli obiettivi dell’Ucraina», ha detto Zelensky parlando di Bargilievich. Bargilievich, 54 anni, ricopre la carica di comandante delle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine dall’ottobre 2023. Secondo Zelensky, Sirsky ha anche già identificato i candidati per ricoprire le posizioni di vice comandante in capo delle forze armate. «Sono tutti professionali e determinati, ognuno con una chiara comprensione della linea del fronte e dei reali bisogni dei soldati ucraini», ha sottolineato Zelensky. L’Ucraina ha deciso di cercare di dare una svolta alla guerra contro la Russia, cambiando drasticamente la linea del comando militare dopo il flop della controffensiva degli ultimi mesi.