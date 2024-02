Guerra in Ucraina, Zelensky silura il capo dell'esercito. La nuova nomina

08 febbraio 2024 a

Cambi al vertice nell’esercito ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il più alto generale dell’Ucraina, il capo delle forze armate Valerii Zaluzhny, e gli ha detto che è tempo che sia qualcun altro a guidare l’esercito. «Ho incontrato il generale Zaluzhny. L’ho ringraziato per i due anni di difesa dell’Ucraina nella guerra. Abbiamo discusso del rinnovamento di cui hanno bisogno le Forze Armate dell’Ucraina. Abbiamo anche discusso di chi potrebbe far parte della rinnovata leadership delle Forze Armate ucraine. Il momento per questo rinnovamento è ora», ha scritto Zelensky su X, aggiungendo di avere «proposto al generale Zaluzhnyi di rimanere nella squadra». Il presidente ucraino ha quindi nominato il colonnello generale Oleksandr Syrsky comandante in capo delle forze armate ucraine. La notizia era nell’aria già da settimane, nonostante da Kiev si fossero affrettati a smentire le indiscrezioni della stampa, tirando addirittura in ballo una macchinazione della Russia per screditare il generale uscente. Il 24 febbraio ricorreranno due anni dall’avvio dell’offensiva militare sferrata dalla Russia del 2022.