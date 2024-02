Kharkiv, attacco russo: "Un'intera famiglia". E l'Ucraina cambia strategia

10 febbraio 2024 a

a

a

Un attacco di droni russi ha colpito una stazione di servizio a Kharkiv, provocando un grande incendio che ha inghiottito 15 case e ucciso sette persone, tra cui tre bambini. È quanto riferiscono i media ucraini citando le autorità locali il 10 febbraio. "I russi hanno ucciso un'intera famiglia a Kharkiv: i genitori e tre bambini. La nostra rabbia è assoluta. Questo popolo pagherà per tutto", ha scritto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andry Yermak. In precedenza la polizia ha reso noto che in uno degli edifici residenziali a causa dell'incendio un'intera famiglia è bruciata viva: "Il padre, la madre e i loro tre figli di 7 e 4 anni e un neonato di sette mesi. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nel corridoio della casa, mentre la madre e i figli hanno tentato di rifugiarsi in bagno".

Clamoroso Biden, accusato di non avere memoria risponde col "messicano" al-Sisi

In un altro appartamento sono morti un uomo di 66 anni e la moglie di 65 anni. Le forze aeree ucraine hanno dichiarato che i sistemi di difesa hanno distrutto 23 dei 31 droni iraniani Shahed lanciati dalla Russia durante la notte. I droni hanno preso di mira principalmente la regione nord-orientale di Kharkiv e la provincia meridionale di Odessa. Il governatore della regione di Odessa, Oleh Kiper, ha dichiarato che quattro persone sono rimaste ferite. Il nuovo capo dell'esercito ucraino, Oleksandr Syrsky, ha annunciato un cambio nella strategia militare di Kiev. "Solo i cambiamenti e il continuo miglioramento dei mezzi e dei metodi di guerra ci permetteranno di avere successo", ha affermato in un messaggio sui propri social. Syrsky, nato in Unione Sovietica e descritto come un pianificatore al limite dell'ossessione, ha chiarito i suoi obiettivi: migliorare la rotazione delle truppe in prima linea e sfruttare il potere delle nuove tecnologie.

"Via all'evacuazione". Il piano di Netanyahu: chi deve scappare

È considerato anche l'architetto della controffensiva nella regione di Kharkiv nel settembre 2022, la vittoria ucraina più significativa della guerra. "La nomina di Syrsky non cambierà il corso dell'operazione speciale", ha assicurato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Più duro l'ex presidente russo Dmitry Medvedev che ha definito Syrsky, di origine russa, un "traditore" per cui provare "disgusto". "Era un ufficiale russo sovietico, ma è diventato un traditore, che ha infranto il suo giuramento e ha servito i nazisti, distruggendo i suoi cari", ha affermato Medvedev, "possa la terra bruciare sotto i suoi piedi". All'ormai ex capo dell'esercito ucraino, Valerii Zaluzhny, nel frattempo, il presidente Volodymyr Zelensky ha conferito il titolo di 'eroe nazionale' "per eccezionali meriti personali nella difesa della sovranità statale e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e per il servizio disinteressato reso al popolo ucraino".