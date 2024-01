Cina, "proiettile miracoloso" in lavorazione. Come funziona il corpo spaventoso

28 gennaio 2024 a

L'industria bellica cinese fa un passo avanti. Gli scienziati hanno affermato di aver progettato un "proiettile miracoloso", intelligente, che "sarebbe in grado di volare nel cielo alla velocità di Mach 7". Come si legge in un articolo de Il Giornale, questo corpo verrebbe azionato da un cannone elettromagnetico. Sebbene sia in fase di rodaggio, potrebbe rivoluzionare il panorama militare mondiale.

Il termine “proiettile da sogno” è stato usato per la prima volta dalla Marina degli Stati Uniti nel 2012. Il motivo? Si voleva dare un nome a un proiettile sparato da cannoni a rotaia elettromagnetica o a bobina, che avrebbe viaggiato alla velocità di Mach 5, e guidato da segnali Gps. "L’esercito americano intendeva sviluppare qualcosa del genere nel giro di cinque anni, ma quella scadenza sarebbe stata ampiamente superata. Nel 2017 le ricerche erano ancora in corso", si legge sul quotidiano. La Cina, invece, è inarrestabile. Le ricerche non si sono mai fermate e potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso. Come spiega Il Giornale, infatti, questo corpo "sarebbe in grado di ricevere stabilmente segnali dal sistema di navigazione satellitare cinese BeiDou e di regolare continuamente la sua traiettoria di volo riuscendo a colpire bersagli posizionati in un raggio di 15 metri".

Intanto il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha fatto pressione sul ministro degli Esteri cinese Wang Yi affinché Pechino usi la sua influenza per contribuire a contenere il sostegno dell'Iran agli Houthi, che attaccano le navi nel Mar Rosso. È quanto ha affermato in un briefing un alto funzionario dell'amministrazione Biden, secondo quanto riportano i media internazionali. Sullivan ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a Bangkok, in Thailandia.