Mar Rosso, gli Usa scuotono la Cina: "Contenere il sostegno dell'Iran agli Houthi"

27 gennaio 2024 a

a

a

Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha fatto pressione sul ministro degli Esteri cinese Wang Yi affinché Pechino usi la sua influenza per contribuire a contenere il sostegno dell’Iran agli Houthi, che attaccano le navi nel Mar Rosso. È quanto ha affermato in un briefing un alto funzionario dell’amministrazione Biden, secondo quanto riportano i media internazionali. Sullivan ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a Bangkok, in Thailandia.

Gli Houthi attaccano un'altra petroliera e scatta un nuovo bombardamento

Jake Sullivan si è incontrato ieri e oggi con il membro del Politburo del Partito comunista cinese, direttore dell’Ufficio della Commissione per gli affari esteri, e il ministro degli Esteri Wang Yi a Bangkok per dare seguito al vertice di Woodside tra il presidente Biden e il presidente Xi lo scorso novembre. Questo incontro è stato parte dello sforzo di mantenere linee di comunicazione aperte e gestire responsabilmente la concorrenza. Sullivan - si legge in una nota della casa Bianca - ha sottolineato che anche se gli Stati Uniti e la Cina sono in competizione, entrambi i Paesi devono impedire che questo si trasformi in conflitto. Le due parti hanno discusso i prossimi passi in una serie di settori di cooperazione discussi a Woodside. Sullivan e Wang Yi hanno riconosciuto i recenti progressi nella ripresa della comunicazione militare-militare e hanno notato l’importanza di mantenere questi canali.

"Eliminare le capacità degli Houthi": lo Yemen chiede aiuto a Usa e Arabia Saudita

Hanno anche discusso i prossimi passi verso lo svolgimento di un dialogo USA-Cina sull’IA in primavera. Sullivan e Wang Yi hanno accolto con favore i progressi nella cooperazione in materia di lotta ai narcotici, compreso il lancio del Gruppo di Lavoro USA-Cina sui narcotici il 30 gennaio. Le due parti hanno tenuto discussioni sincere, sostanziali e costruttive su questioni globali e regionali, comprese quelle relative alla guerra della Russia contro l’Ucraina, il Medio Oriente, la Nordcorea, il Mar Cinese Meridionale e la Birmania. Hanno anche discusso le questioni dello Stretto e Sullivan ha sottolineato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. Le due parti si sono impegnate a mantenere questo canale strategico di comunicazione e a perseguire ulteriori sforzi di diplomazia di alto livello e consultazioni in settori chiave tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, anche attraverso una chiamata tra il presidente Biden e il presidente Xi.