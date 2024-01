Il re Carlo III è stato ricoverato in ospedale. Dove verrà operato

26 gennaio 2024 a

Re Carlo è entrato in ospedale per le cure alla prostata. Ne ha dato notizia Buckingham Palace, precisando che «il re è stato ricoverato in un ospedale di Londra per cure programmate. Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza riguardo la salute pubblica».

Carlo, 75 anni, è stato visto entrare alla London Clinic accompagnato dalla regina Camilla. Nello stesso ospedale è ricoverata la nuora, la principessa del Galles Kate Middleton, che è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale al scorsa settimana. Sembra che il re le abbia fatto visita, riferiscono i media britannici. Gli impegni pubblici del re sono stati cancellati fin dall’indomani del suo annuncio di ricovero per l’intervento correttivo a causa dell’ingrossamento della prostata. Carlo ha condiviso i dettagli della sua diagnosi per incoraggiare altri uomini, che potrebbero manifestare sintomi, a sottoporsi a controlli in linea con i consigli di salute pubblica. L’Nhs England, il sistema sanitario britannico, ha affermato che la pagina «prostata ingrossata» sul suo sito web ha ricevuto una visita ogni cinque secondi il giorno in cui è stata annunciata la diagnosi del re, con ulteriori enormi aumenti di visite nei giorni successivi.