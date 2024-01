Kate Middleton ancora in ospedale. Il mistero sulle condizioni di salute

Francesco Fredella 18 gennaio 2024 a

Come sta Kate Middleton? Mistero sulle sue condizioni di salute, dopo la notizia battuta dai tabloid inglesi e che ha fatto il giro di tutto il mondo in pochissimo tempo. Secondo i beninformati ci sarebbe altro. Ma andiamo per gradi. La moglie del principe William, erede al trono in linea di successione dopo Re Carlo, sarebbe stata operata all'addome (c'è chi parla di un'isterectomia). Secondo fonti ufficiali di tratterebbe di un intervento programmato già da tempo. La 42enne è ricoverata in ospedale a Londra, alla London Clinic, secondo indiscrezioni dovrebbe essere dimessa tra due settimane.

Con i tre figli (George, Charlotte e Louis) c'è William, aiutato dalla tata spagnola, Maria. Nessuna traccia, per adesso, di Harry. Il principe ribelle, che ha detto bye bye al trono e ai reali, si trova in America, a Los Angeles, con sua moglie. Non si sa, al momento, se abbia telefonato a suo padre, che dovrà, anche lui, operarsi nelle prossime settimane. Al sovrano è stata diagnosticata una prostatite: si tratta in questo caso di un intervento di routine.