Harry "leggenda del volo", travolto dalle critiche: la scena davanti a John Travolta

Una rivincita per il principe Harry, che tuttavia viene travolto da nuove critiche. L'ex reale è stato premiato come "leggenda vivente dell’aviazione" a Beverly Hills, venerdì sera, in omaggio al suo lavoro di co-pilota di elicotteri militari, in Afghanistan. A premiarlo John Travolta, star di Hollywood ma anche pilota di aerei. Harry ha ricordato la madre, Lady Diana, e il celebre ballo alla Casa Bianca con la star di Hollywood («Quando io avevo un anno...»), ma non ha detto una parola sulla cognata, la principessa del Galles Kate Middleton, che da martedì è ricoverata in un ospedale di Londra, per un intervento chirurgico di cui non è stata rivelata la natura. Harry era da solo, senza la moglie, Meghan Markle, nonostante le voci che li davano in arrivo insieme sul tappeto rosso. Vestito in smoking, dal palco ha scherzato con Travolta: «Avevo un anno quando hai ballato con mia madre. E guardaci ora, è fantastico. Se non balleremo insieme, voleremo insieme». Come detto, nemmeno una parola su Kate né tantomeno sul padre, Re Carlo, che la prossima settimana si sottoporrà a un intervento per la correzione di una prostata ipertrofica.

A ricevere in passato lo stesso premio personaggi del calibro di Buzz Aldrin e Neil Armstrong, ma anche Jeff Bezos ed Elon Musk, Tom Cruise, Harrison Ford e Morgan Freeman. Qualcuno, nel Regno Unito, ha anche polemizzato sul fatto che gli sia stato conferito un premio, come a dire che non risulta che il duca abbia fatto alcunché per distinguersi. Di certo, se la malattia dei famigliari poteva servire per un riavvicinamento, questo non è accaduto e la distanza tra i Sussex e la Casa reale rimane siderale. Non è chiaro se i duchi di Sussex siano stati informati personalmente dei problemi di salute del monarca e della principessa del Galles: mercoledì il Palazzo ha dato l’annuncio a distanza di un’ora e mezza: prima la notizia di Kate, poi -forse per distogliere l’attenzione- di Carlo. Comunque sia, da parte di Harry e Meghan non è arrivata alcuna nota di commento.