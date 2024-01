Medio Oriente, il piano di Israele contro i terroristi: "Dove si nascondono"

26 gennaio 2024 a

a

a

Le truppe israeliane stanno conducendo «operazioni mirate» tra i principali ospedali di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce un portavoce dell’Idf. «Le forze di difesa di Israele stanno conducendo operazioni mirate contro l’organizzazione terroristica Hamas a Khan Younis. L’intelligence dell’esercito indica che i terroristi di Hamas stanno operando dall’interno e nei dintorni degli ospedali Naser e Al Amal», riferisce il portavoce.

Hamas: cessate il fuoco nella Striscia? "Rispetteremo la tregua dell'Aia se..."

Da tre giorni il Ministero della Salute di Hamas a Gaza denuncia che i soldati israeliani assediano gli ospedali di Khan Younis «paralizzandoli completamente mentre commettono crimini di genocidio e impediscono il movimento delle ambulanze». Gli ospedali si troverebbero «senza cibo e senza sicurezza». Una versione rigettata dall’Idf, secondo cui i soldati israeliani «sono stati in contatto con i direttori degli ospedali e col personale medico, per telefono e sul campo, per garantire che gli ospedali possano restare operativi e accessibili», dando la facoltà di abbandonare le strutture attraverso un corridoio predisposto allo scopo.