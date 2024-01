Medio Oriente, missili Houthi contro navi nel Mar Rosso

24 gennaio 2024 a

a

a

Le forze Houthi dello Yemen hanno lanciato tre missili contro le navi nel Mar Rosso. L'ha detto il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. «Gli Houthi hanno lanciato tre missili contro due navi mercantili nel Mar Rosso meridionale», aggiungendo che «un missile ha fallito il bersaglio» e «gli altri due sono stati abbattuti da un cacciatorpediniere della Marina americana».

"Pressione Usa su Pechino" per fermare gli Houthi: la rivelazione del FT

Kirby ha aggiunto: «Ciò ovviamente sottolinea che gli Houthi intendono ancora condurre questi attacchi, il che significa che ovviamente dovremo fare quello che dobbiamo fare per proteggere quelle spedizioni». Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che i missili sono stati lanciati «verso la nave portacontainer M/V Maersk Detroit, battente bandiera statunitense» ma non ha menzionato la seconda nave presa di mira. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni alla nave.