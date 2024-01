Medio Oriente, il piano di Antonio Tajani: "Lo dobbiamo convincere"

25 gennaio 2024 a

«Dobbiamo convincere il premier israeliano Benjamin Netanayahu e il governo di Israele che la soluzione 2 popoli 2 Stati è l’unica utile a Israele, la migliore possibile per Israele per avere la garanzia e il riconoscimento da parte di tutti del proprio diritto a esistere senza subire minacce». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani rispondendo ad alcune domande di follower su Instagram.

«Dobbiamo continuare a parlare, parlare, parlare per cercare di convincere i contendenti a incontrarsi, a discutere e avere una soluzione comune. Ripeto non è affatto semplice. Non bisogna essere superficiali e credere che i risultati si raggiungono in tempi brevi. Però bisogna essere determinati. L’Italia - sottolinea - è determinata, lavorerà insieme ai paesi dell’Ue. L’Italia ha l’onore e l’onere di guidare il G7. Anche attraverso il G7 insisteremo affinché si possa raggiungere la soluzione di 2 popoli 2 Stati per dare pace al popolo israeliano e palestinese». Questa settimana, rileva il vicepremier, «stiamo ricordando la tragedia dell’Olocausto, sarò a Yad Vashem per ricordare l’impegno dell’Italia contro l’antisemitismo. Dobbiamo difendere i nostri valori e la convivenza civile e convincere tutti che l’unica strada possibile è quella del dialogo e della pace», sottolinea Tajani.