Biden tira in ballo Trump: "Assalto alla democrazia". Lui replica: "Corruzione e fallimento"

Botta e risposta di fuoco tra Joe Biden e Donald Trump. L'attuale presidente degli Stati Uniti, in comizio, ha accusato il tycoon di preparare un nuovo assalto alla democrazia. La risposta dell'imprenditore non si è fatta attendere molto: "Il suo operato è una serie ininterrotta di debolezza, incompetenza, corruzione e fallimento". Insomma, a soli dieci giorni dall'inizio delle primarie repubblicane, nuove tensioni scuotono gli Usa. Ma vediamo, nel dettaglio, qual è stato lo scambio di accuse che ha offerto tanto materiale alla stampa statunitense e internazionale.

Alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco al Congresso, Joe Biden ha rilanciato pubblicamente per la prima volta (in un comizio in Pennsylvania) le accuse mosse in eventi elettorali privati dei mesi scorsi al suo probabile rivale nella corsa alla Casa Bianca. Donald Trump usa "la retorica della Germania nazista", "abbraccia la violenza politica" e, dopo aver istigato l'assalto al Campidoglio, prepara un nuovo "assalto alla democrazia". Questi i tre punti cardine del discorso dell'attuale presidente degli Stati Uniti. "Oggi ci siamo ritrovati un giorno prima del 6 gennaio, un giorno impresso per sempre nella nostra memoria perché è stato il giorno in cui abbiamo quasi perso l'America", ha esordito il presidente.

"Oggi siamo qui per rispondere alla domanda più importante: la democrazia è ancora la causa sacra dell'America? Questa non è una questione retorica, accademica o ipotetica. Se la democrazia sia ancora la causa sacra dell'America è la questione più urgente del nostro tempo. Questo è in ballo alle elezioni del 2024", ha continuato. Presto è arrivata la replica del diretto interessato. Donald Trump, chiamato in causa dal suo rivale, non è arretrato. "L'operato di Biden è una serie ininterrotta di debolezza, incompetenza, corruzione e fallimento", ha affermato il tycoon, che poi ha rincarato la dose: "Il corrotto Joe ha organizzando in Pennsylvania un evento elettorale patetico, che semina paura".