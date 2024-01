Donald Trump chiede le dimissioni di Lloyd Austin. Cosa risponde Biden

08 gennaio 2024 a

«Il fallito segretario alla Difesa, Lloyd Austin, dovrebbe essere licenziato immediatamente per condotta professionale impropria e non aver adempiuto ai suoi doveri». Così Donald Trump entra a gamba tesa nella vicenda del capo del Pentagono che, ricoverato in terapia intensiva il primo gennaio per le complicazioni di un intervento di routine fatto la settimana prima, per giorni non ha comunicato a Joe Biden la notizia del suo ricovero. «È scomparso da una settimana, e nessuno, compreso il suo capo, l’imbroglione Joe Biden, aveva la più pallida idea di dove fosse o dove potesse essere», ha aggiunto l’ex presidente. Il Pentagono ha reso noto venerdì che Austin è in ospedale da lunedì scorso.

Il presidente Joe Biden non sta prendendo in considerazione il licenziamento del ministro della Difesa, Lloyd Austin, per non aver comunicato immediatamente alla Casa Bianca di essere ricoverato. Lo rendono noto fonti della Casa Bianca, riporta The Hill, dopo che Donald Trump ha chiesto l’immediato licenziamento del generale a capo del Pentagono per «condotta non professionale e mancato adempimento dei suoi doveri».