Israele prenderà il controllo del confine tra Gaza e l'Egitto: pronto il blitz

La guerra in Medio Oriente va avanti senza sosta e con possibili sviluppi che cambieranno ancora di più il volto del territorio. Israele ha infatti informato l’ Egitto che intende lanciare un’operazione militare per prendere il controllo del confine tra la Striscia di Gaza e l’ Egitto. È quanto riporta il Wall Street Journal, citando funzionari israeliani ed egiziani. Il piano dovrebbe vedere Israele prendere il controllo del valico di frontiera di Rafah e posizionare le proprie truppe lungo il cosiddetto Corridoio Filadelfia che separa l’Egitto e l’enclave palestinese, mentre le forze israeliane continuerebbero a operare all’interno della Striscia. Secondo quanto riferito, i funzionari israeliani hanno cercato di dissipare le preoccupazioni egiziane che l’operazione potrebbe causare danni accidentali in Egitto.

Nel l report è spiegato che i leader israeliani affermano che Tel Aviv vuole il controllo dell’area per impedire ad Hamas di contrabbandare armi nella Striscia di Gaza, ma l’Egitto è preoccupato che un’operazione del genere possa sfidare il trattato di pace esistente tra Egitto e Israele, che limita il numero di soldati che ciascun paese può far stazionare ai propri confini. Israele non ha ancora autorizzato la missione, e la sua tempistica dipende dai negoziati con il governo egiziano, che sta cercando di mediare un nuovo accordo sulla liberazione degli ostaggi con Hamas.