Hamas, anche la Cia dà la caccia ai leader: ecco la task force (anche per gli ostaggi)

La Cia ha creato una task force dopo l’attacco a Israele del 7 ottobre per raccogliere informazioni di intelligence che aiutino a localizzare i leader di Hamas a Gaza e gli ostaggi israeliani ancora detenuti nella Striscia. A rivelarlo è il New York Times, citando fonti dell’amministrazione, secondo cui la direttiva per creare la nuova task force è stata inviata dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, mentre l’Ufficio del direttore dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti ha elevato l’urgenza nei confronti di Hamas da 4 a 2 nella ’classifica’ che vede al primo posto Russia, Cina, Corea del Nord e Iran.

Secondo il quotidiano americano, gli Stati Uniti hanno già iniziato a trasferire informazioni a Israele sulla localizzazione dei leader del gruppo terroristico, per quando non sia chiaro quanto efficaci siano queste soffiate, dal momento che finora nessuno dei capi di Hamas - in primis Yahya Sinwar, il leader del gruppo nella Striscia, e Mohammed Deif, il capo delle operazioni militari - è stato ucciso o catturato. Il New York Times comunque chiarisce che gli Stati Uniti non hanno passato a Israele informazioni che hanno portato all’assassinio del numero 2 di Hamas Saleh al-Arouri, ucciso in un’operazione a Beirut il 2 gennaio scorso.