Re Carlo, profezia da brividi di Nostradamus: "Deposto e rimpiazzato"

Per gli studiosi delle quartine di Nostradamus, il 2024 non sarà un anno brillante e foriero di buone notizie. Guerre mondiali, la morte del Papa, caos e terremoti. Quindi nulla di buono. Tra le altre, la profezia che più desta stupore, però, riguarda re Carlo III. Andando a rivedere quello che aveva scritto in maniera criptica e poi "tradotto" dagli esperti dell'astronomo e astrologo francese, sembra che il trono di re Carlo III sia a rischio.

In una delle quartine viene previsto che il “re delle isole verrà deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re”. La tesi che più sembra credibile è quella secondo cui questa frase nasconda un riferimento a Re Carlo III d'Inghilterra. Il suo successore "senza segno del re", senza "titoli nobiliari" dunque, sarebbe suo figlio Harry che prenderebbe il suo posto sconvolgendo in questo modo le sorti della monarchia e del Regno Unito.

D'altronde che i rapporti tra la corona e il duca di Sussex non siano dei migliori è cosa risaputa. Di giorno in giorno spuntano indiscrezioni di questo genere, avvalorate poi dalle confessioni di alcune fonti vicine a Buckingham Palace. Solo pochi giorni fa, con l'inizio del nuovo anno, è stato messo in rete il retroscena secondo cui Harry e Meghan non sarebbero stati invitati a Sandringham nemmeno per Capodanno.